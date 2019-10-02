Нового управляющего директора назначили в «Ижевском механическом заводе»

Николай Марков назначен на должность управляющего директора «Ижевского механического завода» (ИМЗ), входящего в концерн «Калашников». На новом посту он заменит Александра Гвоздика, который возглавлял ИМЗ с 2016 года, сообщает «Калашников Медиа».

Ранее господин Марков занимал должность директора дивизиона оружейного производства площадки концерна «Калашников». На новой должности он займется комплексной модернизацией и развитием производственной системы ИМЗ, продолжит работу по увеличению объемов производства и прибыли от продаж.

АО «Ижевский механический завод», входящее в концерн «Калашников», производит спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления. За последние три года на ИМЗ отремонтировали более 35 тыс. кв. м помещений и благоустроили 10 тыс. кв. м территорий.