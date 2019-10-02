Миноритарий «Кокса» не смог оспорить отказ во взыскании 2 млрд рублей с Евгения Зубицкого

Миноритарный акционер ПАО «Кокс» Виктория Казак не смогла оспорить в апелляционной инстанции решение суда, отказавшего ей в июне этого года во взыскании 1,98 млрд руб. с основного владельца предприятия Евгения Зубицкого. По материалам дела, Виктория Казак владеет 16% в ПАО «Кокс», господин Зубицкий — 53,62%.

Госпожа Казак требовала возместить предприятию убытки, возникшие, как ранее писал “Ъ”, в результате выплаты в 2016-2018 годах зарплаты Евгению Зубицкому, представляющей собой персональные «квазидивиденды», в то время как дивиденды «Кокс» не имел права выплачивать. Она указывает, что Евгений Зубицкий является контролирующим органом ООО УК «ПМХ» (дочерняя структура ПАО) и выплачивает сам себе заработную плату. Виктория Казак полагает, что выплата вознаграждения является явно завышенной, в связи с чем господин Зубицкий «действовал недобросовестно и неразумно, причиняя своими действиями убытки обществу».

Суд установил, что за 2018 год группа «Кокс» потратила на оплату труда 13,2 млн руб., вознаграждение Евгения Зубицкого составило около 3% от этой суммы. «Оплата труда высшего управленческого персонала является специфичной, при формировании вознаграждения топ-менеджмента учитываются не только текущие финансовые показатели, но и достижение долгосрочных стратегических целей, наличие специального образования, погруженность в специфику деятельности конкретной компании, деловая репутация руководителя и др.»,— говорится в материалах дела. Установление вознаграждений топ-менеджеров не относится к компетенции миноритарных акционеров, следует из данных суда.

ПАО «Кокс» — один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса. За 2018 год выручка предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 24,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб.

Оксана Павлова