Кандидат губернатора может возглавить счетную палату Красноярского края

Комитет по бюджету и экономической политике заксобрания Красноярского края единогласно поддержал кандидатуру аудитора Дмитрия Воропаева на должность председателя региональной счетной палаты, сообщает пресс-служба парламента. Вопрос о назначении рассмотрят на сессии 3 октября.

Кандидатуру предложили губернатор Александр Усс и спикер заксобрания Дмитрий Свиридов. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин одобрил претендента, отметив, что «представленные документы свидетельствуют о соответствии предложенной кандидатуры требованиям федерального законодательства». С 2005 года Дмитрий Воропаев работает аудитором краевой палаты. В его обязанности, в частности, входит контроль за краевым имуществом и расходами регионального бюджета на дороги и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности.

«Счетная палата всегда была органом, который взвешенно подходил ко многим проблемам, но есть круг обязанностей, за который ей нежелательно было бы выходить. Она не должна быть рычагом для выяснения отношений»,— цитирует вице-спикера парламента Сергея Зяблова пресс-служба. Он отметил, что господину Воропаеву нужно будет отслеживать, «как учитываются его выводы по итогам проверок»: «Счетная палата должна быть системным органом, на который бы серьезно обращали внимание»,— добавил парламентарий.

Напомним, что в июле этого года депутаты краевого заксобрания уволили предыдущего руководителя региональной счетной палаты Татьяну Давыденко после ее доклада о бесконтрольных вырубках леса. Госпожа Давыденко обратилась в суд с требованием восстановить ее в должности, но в удовлетворении иска ей было отказано.

Подробнее о ситуации — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пересчетная палата»

Юлия Сасевич