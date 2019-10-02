РБК: операторы 5G должны будут использовать российские серверы

Президиум правительственной комиссии одобрил разработанные в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» «дорожные карты». Как следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, при строительстве сетей связи 5G операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», сообщает РБК. При этом, по словам представителя МТС Алексея Меркутова, готовых сертифицированных решений для таких серверов пока не существует.

«Дорожная карта» была разработана Национальным центром информатизации, предполагаемый срок исполнения — 2023–2024 годы. Сети 5G к 2021 году должны появиться минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году предполагается развернуть их уже в десяти городах. В документе упоминается необходимость кооперироваться в области R&D с международными игроками, поскольку большая часть необходимого оборудования не производится в России. При этом там же содержится пункт о необходимости перехода на серверы общего пользования российской разработки, под которыми понимают обычные серверы IT-компаний.

«Такие серверы почти не использовались при строительстве сетей связи предыдущих поколений, но в мире наблюдается тенденция по переходу на подобное оборудование. Оно, как правило, дешевле специализированных серверов. Кроме того, его внедрение должно снизить санкционные риски: на случай, если производители откажутся поставлять российским операторам специализированное оборудование»,— сообщил собеседник РБК, принимавший участие в разработке документа.

Напомним, диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, на использование которого надеются операторы связи, попал в итоговую версию концепции развития в России связи 5G. Нехватку частот Минкомсвязь предлагала решить отключением систем фиксированного беспроводного интернета WiMAX и выводом из крупных городов наземных станций спутниковой связи. При этом такую же связь используют спецслужбы.

Подробности — в материале “Ъ” «Для 5G раздвинут спутники».