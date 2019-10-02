Нового сити-менеджера Барнаула планируют выбрать в 2020 году

Барнаульская гордума Алтайского края рассмотрит на ближайшей сессии вопрос о проведении в феврале 2020 года конкурса по выбору нового сити-менеджера. Соответствующий проект документа опубликован на сайте городской администрации. Сессия гордумы пройдет 9 октября.

Напомним, что сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку полтора месяца назад. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель главы городской администрации Вячеслав Франк.

Согласно проекту решения гордумы, конкурс на должность градоначальника планируется провести 6 февраля 2020 года. Всего в конкурсной комиссии будет десять человек: по пять представителей гордумы и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Из числа депутатов в конкурсную комиссию собираются включить спикера гордумы Барнаула Галину Буевич, ее заместителя Сергея Струченко, главу комитета по бюджету, налогам и финансам Андрея Солодилова, председателя комитета по законности и местному самоуправлению Ивана Огнева и руководителя комитета по экономической политике и собственности Валерия Касплера.

Почти неделю назад депутаты заксобрания Алтайского края отклонили проект закона, который допускал возвращение прямых выборов мэра Барнаула. Инициативу лоббировали оппозиционные фракции — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Об инициативе читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэры непрямого воздействия»

Юлия Сасевич