Билеты в купе, СВ и люкс существенно не подорожают в 2020 году

Билеты на проезд в вагонах купе, СВ и люкс в российских поездах существенно не подорожают в 2020 году, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). «В 2020 году тарифы на проезд в вагонах класса люкс, СВ и купе поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования, будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года»,— заявили там.

Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в вагоны купе, СВ и люкс устанавливает компания.

Ранее Федеральная антимонопольная служба утвердила решение об индексации тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 3,5% в 2020 году. До этого ведомство предложило отменить субсидирование перевозок в плацкартных вагонах, а взамен выделить несколько «социально значимых» направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год. В РЖД эту инициативу поддержали.

О перспективах предложенной реформы — в материале “Ъ” «Как плацкарта ляжет».