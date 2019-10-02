Hyundai назвал стоимость подписки на свои машины в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил стоимость подписки на свои автомобили в России. «Хендэ Мотор СНГ» назвала цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility. С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Будет доступно три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от часа до 24 часов).

При подписке на 12 месяцев стоимость подписки Freedom на Santa Fe будет составлять от 45900 руб. в месяц, на Tucson — от 35900 руб., на Creta — от 29900 рублей и H-1 — от 49900 руб.

Стоимость подписки Country на Santa Fe будет составлять от 5550 руб. в сутки, на Tucson — от 4050 руб., на Creta — от 3000 руб. и H-1 — от 5050 руб.

Стоимость подписки City на Santa Fe будет составлять 800 руб. в час, на Tucson — 700 руб., на Creta — 650 руб.

Приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября.