«Это значительный шаг к выполнению минских соглашений»

Украинский президент заявил, что скоро будет назначена дата саммита «нормандской четверки». По словам Владимира Зеленского, в Минске были устранены последние препятствия для проведения встречи. 1 октября украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе Донбасса. Он должен действовать во время выборов в самопровозглашенных республиках и после этого, если ОБСЕ признает их честными и свободными. Встреча в «нормандском формате» должна была пройти 17 сентября. По данным СМИ, ее отложили именно из-за того, что Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера». Ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил ситуацию с международным обозревателем ИД “Ъ” Максимом Юсиным.

— Что означают заявления Зеленского для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины?

— И заявления Зеленского, и тот факт, что «формулу Штайнмайера» все-таки подписали, означают, что, наконец-то, появляется серьезный шанс на умиротворение в Донбассе. Я думаю, что ближайшие дни в Киеве будут очень «горячими», потому что многие, скажем так, националистически ориентированные и политики, и журналисты, воспринимают этот шаг как недопустимые уступки Москве и непризнанным республикам, хотя на самом деле это уступки здравому смыслу, западным партнерам и шаг к восстановлению территориальной целостности Украины.

«Формула Штайнмайера» — это инструкция по выполнению минских соглашений. Они, конечно, очень правильные и замечательные, но недостаточно конкретные. И вот Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, а сейчас президент Германии, со свойственной немцам дотошностью эту инструкцию прописал: какова должна быть последовательность шагов, что за чем, условно говоря. Много уже было споров, например, непонятно, когда Россия должна передавать Украине контроль над границей. Наши так интерпретировали, украинцы — иначе. Вот Штайнмайер ставит точку и в этом, и во всех других вопросах.

На самом деле, это значительный шаг к выполнению, наконец-то, спустя пять с лишним лет, минских соглашений. Но проблема в том, что для значительной части украинского политического класса и национально ориентированной части общественного мнения минские соглашения сами по себе неприемлемы. Достаточно посмотреть эфир практически любого украинского телеканала. Точка зрения такова, что минские соглашения абсолютно для Украины неприемлемы, это предательство национальных интересов, их заключили только для того, чтобы получить отсрочку в условиях проигранной войны, и сейчас надо от них отказываться. На международной арене, конечно, такая позиция не продается, и Петр Порошенко этого вслух не говорил, и, естественно, не говорит Владимир Зеленский, тем более, я полагаю, последний так и не думает. Сейчас будет самое большое испытание для молодого президента — отобьется он или нет от атаки, которая в ближайшие дни на него обязательно будет обрушена.

— О чем пойдет речь на встрече «нормандской четверки», которую анонсируют?

— О выполнении минских соглашений, в более широком смысле — о нормализации отношений между Россией и Украиной. Не исключено, что она будет интерпретирована в самом широком формате, включая в том числе и соглашение в газовой области, потому что газовый вопрос держит подвешенными и нас, и украинцев, и еще, может быть, в большей степени европейцев, которые зависят от транзита. Срок газового контракта истекает, и непонятно, будет ли он подписан. Опять-таки, будет обсуждаться дорожная карта российско-украинского примирения в интересах всей Европы.

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Во что это может вылиться? Есть такая версия в украинских политологических кругах, что команда Зеленского сейчас спешит, пока у нее есть контроль над Верховной радой, провести все необходимые изменения в Конституции и законы для того, чтобы уже в апреле провести местные выборы на Украине синхронно с выборами в Донецке и Луганске. Таким образом, события просто невероятно ускоряются, конечно, в правильном направлении. Но возникает вопрос, на который пока еще никто не знает ответа: готово ли к столь стремительным изменениям украинское общество?

Я боюсь, что значительная его часть еще не совсем готова, поскольку пять с половиной лет была совершенно другая идеологическая обработка, и очень много будет недовольных, и очень многие воспримут необходимые компромиссы как недопустимые уступки — в этом очень большая угроза.

Сейчас возникает уникальное окно возможностей, чтобы наконец продвинуться в урегулировании в Донбассе. Как долго оно продлится, не знаю. Может быть, до конца года, а потом закроется надолго, если не навсегда.