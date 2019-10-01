Спикера госсобрания Алтая избрали со второй попытки

Депутаты Госсобрания Республики Алтай только со второй попытки смогли избрать спикером парламента секретаря регионального отделения «Единой России» Владимира Тюлентина. Во время первого голосования за него отказались голосовать часть депутатов из фракции «Единой России», в то время как руководители оппозиционных фракций публично поддержали его кандидатуру. Эксперты полагают, что демарш единороссов — способ новых депутатов заявить о себе.

В понедельник на первой сессии нового созыва госсобрания — Эл Курултая Республики Алтай депутаты не смогли с первого раза выбрать председателя парламента. На должность претендовали двое. Фракция «Единой России» выдвинула 65-летнего Владимира Тюлентина, который занимал пост спикера в парламенте прошлого созыва. Депутат от КПРФ Сергей Кухтуеков предложил свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

В новом созыве парламента «Единая Россия» получила 25 мандатов, КПРФ — 7, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» и Партия дела — по одному. В госсобрание прошли пятеро самовыдвиженцев. Впервые избраны депутатами 32 человека (из 41 члена парламента).

Во вступительном слове депутат со стажем Владимир Тюлентин (избирается в госсобрание пятый раз) сделал упор на работу с избирателями. «Мы уделяем внимание каждому жителю своего округа, не обязательно рекламировать себя через газеты. На местах оказывается материальная и достаточно эффективная помощь»,— сказал он. Господин Тюлентин пожелал молодым депутатам отработать в своих округах так, чтобы их, как и его, избиратель поддерживал из года в год. Депутат-новичок Сергей Кухтуеков парировал: «Несмотря на то, что не все считают меня достойным кандидатом, я ни разу не предал надежды тех, кто видел во мне своего защитника или лидера».

Депутат от КПРФ в госсобрании Алтая Сергей Кухтуеков Фото: Из личного архива Сергея Кухтуекова

В итоге во время тайного голосования за единоросса Тюлентина проголосовали 20 человек из 40 присутствовавших, за господина Кухтуекова — 6. 14 бюллетеней признаны недействительными. Владимиру Тюлентину для победы не хватило всего одного голоса. Процедуру было решено провести повторно после короткого перерыва.

В перерыве руководитель фракции «Единой России» Михаил Терехов собрал единороссов в малом зале парламента. По информации источника “Ъ”, близкого к ситуации, депутатов пристыдили за недостаток партийной дисциплины.

После перерыва руководитель фракции «Справедливой России» Александр Груздев раскритиковал выступления обоих кандидатов, уточнив, что «выдвижение кандидатов на должность можно было представить и получше, рассказать про свои цели и задачи». Однако в финале речи господин Груздев призвал поддержать кандидатуру господина Тюлентина. «Считаю, что преемственность людей, которые работали, надо поддержать. Учитывая опыт Владимира Тюлентина, он достойная кандидатура»,— сказал Александр Груздев.

Первый секретарь реготделения КПРФ Виктор Ромашкин назвал исход первого голосования ожидаемым из-за ряда причин. В вину господину Тюлентину он поставил тот факт, что кандидат сделал акцент на работу с народом, а не на «законодательную деятельность парламента и контрольных полномочий». Тем не менее коммунист все равно призвал отдать голоса за единоросса. Впервые избранный по спискам ЕР депутат Айдар Мызин посоветовал Владимиру Тюлентину сделать выводы: «Для вас распределение голосов будет хорошей рефлексией и хорошим опытом».

В ходе повторного голосования за Владимира Тюлентина отдали голоса 24 депутата, за Сергея Кухтуекова — 8, еще 8 бюллетеней признаны недействительными.

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что публичный демарш единороссов связан с запросом на возвращение публичной политики: «Молодые депутаты попытались дать понять старичкам, что с ними нужно считаться, а не просто продавливать решения. Этим они хотели показать свою значимость и силу». Эксперт полагает, что ситуация негативно скажется на имидже господина Тюлентина. «Председатель показал свою несостоятельность как руководитель, а заявленная ЕР ротация партийных ячеек в регионах может оставить его без должности в реготделении партии»,— сказал Константин Лукин.

Политтехнолог Юрий Овиденко добавил, что демарш осложнит работу состава в новом сезоне: «Могут возникать проблемные ситуации при коллективном решении вопросов, например при принятии бюджета, план которого некоторые депутаты принципиально не будут принимать». Эксперт отметил, что избежать публичных конфликтов фракция сможет в том случае, если «обратиться к услугам парламентской оппозиции».

Юлия Сасевич, Новосибирск