«Роснефть» завершила промышленные испытания катализаторов собственного производства для гидроочистки, которые позволяют выпускать дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро-5, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы также были затронуты вопросы импортозамещения. Так, Игорь Сечин отметил, что в настоящее время практически 90% всего закупаемого компанией оборудования — российского производства. Более того, «Роснефть» не только закупает отечественное оборудование, но и сама тоже предпринимает усилия по импортозамещению.

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила о начале обратного выкупа акций. Программа на сумму $3 млрд завершится 30 декабря 2022 года. Всего компания намерена выкупить 36 млн обыкновенных акций. Программу будет осуществлять дочерняя компания Lukoil Securities Limited.

Royal Dutch Shell попросила Конгресс США не одобрять санкции против российского проекта «Северный поток-2». О просьбе компании Reuters сообщил глава представительства Shell в России Седерик Кремерс. «Северный поток-2» готов уже на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод трубопровода может состояться во второй половине 2020 года, если удастся согласовать его маршрут с Данией.