Кудровский проезд откроют для автобусов к декабрю

Управление по транспорту Ленинградской области намерено запустить автобусное движение через Кудровский проезд уже к декабрю. Об этом сообщили в пресс- службе региона. Пока город со станций метро «Улица Дыбенко» связывают два автобусных маршрута, они вынуждены ходить по Ленинградской улице.

Обследование трассы маршрута подтвердило возможность запуска движения через железнодорожный переезд.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что работы по расширению проезда начались в июле. Подрядчиком выступает Пригородное ДРСУ № 1, заказчиком – администрация Заневского городского поселения. Стоимость работ – 16 млн рублей.