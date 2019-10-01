Путин внес на ратификацию протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года. Он был подписан 27 июля 2017 года в Страсбурге.

Протокол обязывает страны принимать меры за умышленное участие в группировках в целях терроризма, прохождение террористической подготовки, поездки за границу в целях терроризма, финансирование поездок в целях терроризма, а также их организацию или содействие им. Кроме того, страны должны будут организовать контактный пункт для обмена информацией, который будет работать круглосуточно.

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Ратифицируя протокол, Россия вводит уголовную ответственность за поездки за границу в целях терроризма. Они будут приравниваться к подготовке к преступлению террористической направленности или покушению на него. Уголовная ответственность также будет наступать за содействие таким поездкам, выезд за границу для подготовки террористов или для прохождения такой подготовки.