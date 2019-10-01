На «Чкаловской судоверфи» сменился один из двух генеральных директоров

Совет директоров ПАО «Чкаловская судоверфь» принял решение о досрочном прекращении полномочий одного из двух генеральных директоров компании Дмитрия Белова. Его место займет Сергей Терешонков, который в конце августа вошел в состав совета директоров предприятия. Он также продолжит работать в ООО «Страшко и К» и ООО «Балтика». Вторым гендиректором, напомним, остался Владислав Звонарев.

Как сообщается в отчетности «Чкаловской судоверфи», должность председателя совета директоров покинул Александр Фролов, его место занял Александр Терешонков. Также господин Фролов продал 50,04% акций Татьяне Терешонковой, которая летом приобрела 23,33%. Таким образом, она увеличила свою долю до 73,39%.

В совет директоров предлагается избрать Владислава Звонарева, Виктора Сидорова, Артема Есенова и Александра Алексеева. Исключить планируется Александра Фролова, Дмитрия Белова, Дмитрия Савина и Андрея Каленова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» было зарегистрировано в Чкаловске в 1994 году. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. По итогам 2018 года при выручке в 91,4 млн руб. убыток компании составил 20,1 млн руб.

Анастасия Еремина