Ростовская АЭС за 9 месяцев выработала свыше 25 млрд кВтч электроэнергии

За девять месяцев 2019 года выработка Ростовской АЭС составила 25 млрд 547 млн 159 тыс. кВтч электроэнергии, что на 7,4% больше планового задания. За аналогичный период прошлого года атомная станция выработала 21 млрд 146 млн 307 тыс. кВтч электроэнергии.

В сентябре 2019 года выработка электроэнергии РоАЭС превысила плановое задание на 22% и составила 2 млрд 561 млн 13 тыс. кВтч вместо плановых 2 млрд 100 млн кВтч электроэнергии.

В настоящее время доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ.

Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2019 год в объёме 31 млрд 640 млн кВтч электроэнергии.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС