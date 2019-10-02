Александр Цыбань
Заслуженный строитель РФ с особенной миссией
Образование: Международный институт компьютерных технологий, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, НОУ «Коммерческий институт экономики и управления в строительстве и промышленности».
Военная служба: Военно-воздушные силы Северного флота РФ в городе Североморске Мурманской области.
Карьера: 1994–1996 годы – директор ООО «Норд».
1997–2000 годы – главный бухгалтер ООО «ВЫБОР».
2000–2009 годы – директор ООО «ВЫБОР».
2009 год – по настоящее время – генеральный директор ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР».
С 2015 года по настоящее время – депутат Воронежской областной думы.
Проводник новых технологий
Пять лет назад в Воронеже появился уникальный завод с лаконичным названием «ВЫБОР-ОБД». Он работает по принципиально новой технологии, аналогов которой по соотношению качества и времени на строительство многоэтажного дома на данный момент нет. Для статистики: на заводе ежедневно изготавливается не менее 70 готовых блок-комнат, на строительной площадке за один день возводится целый этаж! В общей сложности трехподъездный 17-этажный дом от «ВЫБОРА» строится 3 месяца. В рекордно короткие сроки покупатель получает квартиру с качественной чистовой отделкой, что является гарантом качества и особенно удобно для тех, кто хочет быстро переехать и не тратить время на ремонт. Отличительной особенностью технологии является экологичность, надежность и доступность для покупателей с разными финансовыми возможностями.
Технология объемно-блочного домостроения отличается безупречной геометрией. Блок-комнаты – будущие квартиры, изготавливаются с помощью специальных машин, исключающих любые неточности: в заводских условиях выливается из бетона идеальная форма помещения, устанавливаются стеклопакеты, утепляются стены и обшиваются фасадными материалами согласно утвержденному дизайну. Далее готовые блоки направляются на строительную площадку, где монтируются, формируя дом. Независимость от погодных условий, впечатляющая скорость и высокое качество – главные преимущества используемой технологии.
Завод «ВЫБОР-ОБД» функционирует абсолютно автономно. Это самостоятельный, грамотно налаженный, не допускающий сбоев механизм, где каждая деталь работает четко, взаимодействуя с другими элементами. Предприятие включает несколько основных и вспомогательных подразделений, оснащенных современным и мощным оборудованием. Практически все комплектующие для будущих домов изготавливаются на заводе. Такой подход позволяет все процессы держать под контролем и всегда быть уверенными в качестве производимых материалов.
Внедренная и запатентованная Александром Цыбань технология стала не только новым словом в строительстве. Этот смелый шаг помог совершить настоящий прорыв в данной сфере. С момента открытия и по сей день завод получает высочайшие оценки и награды. Так, например, в этом году он стал лауреатом ежегодной премии «Строительный Олимп» в номинации «Предприятие высокой культуры».
Высоко оценили завод почетные гости – заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев.
— На данный момент такую технологию я вижу только на заводе «ВЫБОР-ОБД». До этого я не встречался с ней. Важно быстро построить и качественно, и данное производство этот вопрос решило. Можно сказать, что завод «ВЫБОР-ОБД» – пионер в своей технологии.
Владимир Астанин, председатель Союза строителей Воронежской области:
— Компания «ВЫБОР» – одна из самых динамично развивающихся компаний в строительном компасе не только Воронежской области, но и, думаю, всей России. И так, как они относятся к бизнесу, может служить примером для тех компаний, которые выходят на строительный рынок.
Чего стоит только завод «ВЫБОР-ОБД», который был возведен в кратчайшие сроки по уникальной технологии для нашей страны, которая показывает то, что эта технология востребована и крайне необходима сегодня.
Без сомнения, компания «ВЫБОР» – это один из флагманов строительной отрасли нашего региона, и я уверен, что ее можно уже давно считать одним из брендов Воронежской области.