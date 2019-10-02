Генеральный директор компании «ВЫБОР» Александр Цыбань вошел в историю как воронежского, так и российского зодчества. Более 20 лет под его началом возводятся качественные жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры и культурно-исторического назначения, формирующие привлекательный облик городов Центрально-Черноземного региона. В копилке Александра Цыбань множество наград, среди которых – почетное звание «Заслуженный строитель РФ». Генеральный директор компании «ВЫБОР» Александр Цыбань вошел в историю как воронежского, так и российского зодчества. Более 20 лет под его началом возводятся качественные жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры и культурно-исторического назначения, формирующие привлекательный облик городов Центрально-Черноземного региона. В копилке Александра Цыбань множество наград, среди которых – почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

Его главная черта – он никогда не останавливается на достигнутом и смело задает новый вектор развития в строительстве. Именно он инициировал разработку и внедрение принципиально новой, уникальной для России технологии объемно-блочного домостроения, которая эффективно применяется на собственном заводе компании «ВЫБОР-ОБД». Кстати, в этом году предприятие отметило свой первый юбилей. В преддверии дня рождения воронежского новатора расскажем о его гордости, детище, которое прославило его на всю страну.

Родился 3 октября 1963 года в Харьковской области.

Образование: Международный институт компьютерных технологий, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, НОУ «Коммерческий институт экономики и управления в строительстве и промышленности».

Военная служба: Военно-воздушные силы Северного флота РФ в городе Североморске Мурманской области.

Карьера: 1994–1996 годы – директор ООО «Норд».

1997–2000 годы – главный бухгалтер ООО «ВЫБОР».

2000–2009 годы – директор ООО «ВЫБОР».

2009 год – по настоящее время – генеральный директор ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР».

С 2015 года по настоящее время – депутат Воронежской областной думы.

Проводник новых технологий

Пять лет назад в Воронеже появился уникальный завод с лаконичным названием «ВЫБОР-ОБД». Он работает по принципиально новой технологии, аналогов которой по соотношению качества и времени на строительство многоэтажного дома на данный момент нет. Для статистики: на заводе ежедневно изготавливается не менее 70 готовых блок-комнат, на строительной площадке за один день возводится целый этаж! В общей сложности трехподъездный 17-этажный дом от «ВЫБОРА» строится 3 месяца. В рекордно короткие сроки покупатель получает квартиру с качественной чистовой отделкой, что является гарантом качества и особенно удобно для тех, кто хочет быстро переехать и не тратить время на ремонт. Отличительной особенностью технологии является экологичность, надежность и доступность для покупателей с разными финансовыми возможностями.

Технология объемно-блочного домостроения отличается безупречной геометрией. Блок-комнаты – будущие квартиры, изготавливаются с помощью специальных машин, исключающих любые неточности: в заводских условиях выливается из бетона идеальная форма помещения, устанавливаются стеклопакеты, утепляются стены и обшиваются фасадными материалами согласно утвержденному дизайну. Далее готовые блоки направляются на строительную площадку, где монтируются, формируя дом. Независимость от погодных условий, впечатляющая скорость и высокое качество – главные преимущества используемой технологии.

Завод «ВЫБОР-ОБД» функционирует абсолютно автономно. Это самостоятельный, грамотно налаженный, не допускающий сбоев механизм, где каждая деталь работает четко, взаимодействуя с другими элементами. Предприятие включает несколько основных и вспомогательных подразделений, оснащенных современным и мощным оборудованием. Практически все комплектующие для будущих домов изготавливаются на заводе. Такой подход позволяет все процессы держать под контролем и всегда быть уверенными в качестве производимых материалов.

Внедренная и запатентованная Александром Цыбань технология стала не только новым словом в строительстве. Этот смелый шаг помог совершить настоящий прорыв в данной сфере. С момента открытия и по сей день завод получает высочайшие оценки и награды. Так, например, в этом году он стал лауреатом ежегодной премии «Строительный Олимп» в номинации «Предприятие высокой культуры».

Высоко оценили завод почетные гости – заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев.