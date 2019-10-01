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Кара Делевинь стала лицом Dior Joaillerie

Британская модель и актриса Кара Делевинь стала лицом ювелирного направления Dior, а именно коллекций Rose des Vents и Oui. По мнению руководства компании Кара идеально олицетворяет современный дух этих украшений и добавляет к нему частичку своей собственной харизмы, юмора и дерзости.

Кара гораздо больше, чем муза, она живет по своим собственным правилам и предпочитает совмещать в своей жизни роли певицы, модели и актрисы — ее единственное ограничение собственная свобода. Став лицом ювелирных коллекций Dior, Кара предлагает по-новому взглянуть на традиционные ценности, более свободно и раскованно. Ее манера носить и смешивать украшения спонтанна и полностью отражает ее индивидуальность и многогранность характера.

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