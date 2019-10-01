ВЦИОМ: 41% россиян считают, что их пожилые родственники не нуждаются в материальной помощи

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 41% россиян полагают, что пожилые родственники не нуждаются в материальной поддержке. 43% респондентов считают такую помощь необходимой. У 15% нет пожилых родственников.

Опрос показал, что среди тех, кто не считает материальную поддержку необходимой, больше всего респондентов старше 45 лет. Регулярно помогают своим пожилым родственникам 18% взрослых россиян, 30% делают это время от времени, 19% — помогают редко. Как утверждают социологи, не помогают пожилым родственникам 31% россиян. Однако 57% из них — это люди старше 60 лет.

75% респондентов считают, что государство сегодня уделяет недостаточно внимания пожилым. 22% опрошенных придерживаются обратной точки зрения. Среди них больше всего граждан в возрасте 18-34 лет.

«Недостаток поддержки ощущается сильнее по мере приближения пожилого возраста и обусловлен также местом проживания,— говорится в материале ВЦИОМ.— Так, ощущение недостатка поддержки со стороны государства в сельской местности может компенсироваться более тесными социальными связями не только с родственниками, но и с обществом в целом». По мнению социологов, в городах ощущение недостатка господдержки обостряется из-за большого уровня разобщенности.

Ранее эксперты Высшей школы экономики проанализировали занятость 50–72-летних россиян и обнаружили, что в последнее десятилетие в основном пополняли рынок труда именно они.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «На рынок труда идут старики».