TechArt представил доработанный Porsche 911 Carrera 4S

Porsche 911 Carrera 4S by TechArt. Фото: TechArt

Porsche 911 Carrera 4S by TechArt. Фото: TechArt

Porsche 911 Carrera 4S by TechArt. Фото: TechArt

Автомобиль получил новый аэродинамический обвес со стационарным антикрылом, опоры которого выполнены из прозрачного пластика-макролона, а также новые колесные диски TechArt Daytona II, которые могут сочетаться с заниженной на 30 мм спортивной подвеской. Для декора салона предусмотрены различные материалы — кожа, шерсть, карбон, алюминий.

Мощность 3-литрового 450-сильного турбомотора у версии 911 Carrera 4S увеличено на 60 л.с. — до 510 л.с. При этом полная мощность доступна только в режимах Sport и Sport Plus, тогда как в Normal машина выдает стандартные 450 л.с. Также для купе предусмотрена спортивная выхлопная система.

Напомним, премьера нового Porsche 911 Carrera 4S состоялась в ноябре 2018 года.