01 октября, вторник
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TechArt представил доработанный Porsche 911 Carrera 4S

Тюнинг-ателье TechArt представило доработанный спорткар Porsche 911 Carrera 4S нового поколения.

Автомобиль получил новый аэродинамический обвес со стационарным антикрылом, опоры которого выполнены из прозрачного пластика-макролона, а также новые колесные диски TechArt Daytona II, которые могут сочетаться с заниженной на 30 мм спортивной подвеской. Для декора салона предусмотрены различные материалы — кожа, шерсть, карбон, алюминий.

Мощность 3-литрового 450-сильного турбомотора у версии 911 Carrera 4S увеличено на 60 л.с. — до 510 л.с. При этом полная мощность доступна только в режимах Sport и Sport Plus, тогда как в Normal машина выдает стандартные 450 л.с. Также для купе предусмотрена спортивная выхлопная система.

Напомним, премьера нового Porsche 911 Carrera 4S состоялась в ноябре 2018 года.

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