Kia Cerato получила «спортивные» версии

Компания Kia объявила о появлении в линейке модификаций седана Cerato «спортивных» версий GT Line и GT Line+.

Новые исполнения заменили комплектации Premium и Premium+ соответственно и отличаются красно-черным декором кузова, накладками на пороги и спойлером на крышке багажника, а также спортивными сиденьями, особыми педалями и спортивным рулем с подрулевыми лепестками коробки передач.

Также пересмотрено оснащение других версий. Во все комплектации, кроме базовой Comfort, добавлена мультимедиа с сервисами «Яндекс», в Luxe предусмотрена камера заднего вида, а в Prestige — кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа и электроприводы зеркал.

Напомним, стоимость Kia Cerato на российском рынке составляет от 1,1 млн руб.