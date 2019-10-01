На экс-директора сочинского водоканала завели новые уголовные дела

В отношении экс-директора МУП города Сочи «Водоканал» Сергея Винарского, который уже был осужден за первышение полномочий, возбудили еще несколько уголовных дел. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в 2017 году, по данным следствия, он заключил с одной из коммерческих организаций экономически необоснованный договор на оказание услуг по хранению имущества предприятия,, не согласовав это с городской администрацией. Это привело к оплате услуг на сумму более 500 тыс. руб и образованию кредиторской задолженности более чем в 55 млн руб. Мер по ликвидации этого долга он не предпринимал.

Кроме того, с сентября по декабрь 2017 года господин Винарский подключал объекты капитального строительства к сетям водоснабжения водоотведения, не предложив органу местного самоуправления включить эти работы в программу необходимых мероприятий. При этом, по версии следствия, он не стал откладывать заключение безвозмездных договоров с потребителями, хотя не имел на это оснований. «Более того, мужчина понимал, что предприятие не получит за подключение новых абонентов оплаты. В результате превышения директором своих должностных полномочий МУП города Сочи «Водоканал» не получило более двух миллионов рублей, что повлекло тяжкие последствия»,- говорится в сообщении следкома. По обоим эпизодам экс-директору МУПа вменяют превышение полномочий. Расследование продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, в июне этого года Центральный районный суд города Сочи приговорил 58-летнего директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. По информации краевой прокуратуры, Винарский, имея основания приостановить рассмотрение заявления о технологическом присоединении многоквартирного дома по улице Белорусская в Адлерском районе Сочи, 19 декабря 2017 года безвозмездно заключил договор о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения под видом индивидуального жилого дома.

Михаил Лукашов