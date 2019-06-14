Директора сочинского водоканала Сергея Винарского осудили на 1 год и 5 месяцев

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Центральный районный суд города Сочи приговорил 58-летнего директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По информации краевой прокуратуры, Винарский, имея основания приостановить рассмотрение заявления о технологическом присоединении многоквартирного дома по улице Белорусская в Адлерском районе Сочи, 19 декабря 2017 года безвозмездно заключил договор о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения под видом индивидуального жилого дома. При этом, как прозвучало в зале суда, осужденный сделал это до момента установления тарифов на подключение, которые начинали свое действие лишь с 1 января 2018 года. Кроме того, договор не предусматривал оплату предоставляемых мощностей, в результате чего водоканалу и бюджету Сочи был причинен ущерб в размере более 38 млн руб. Эти деньги, как уточняет гособвинение, были необходимы также для реконструкции и модернизации сетей ЖКХ олимпийской столицы.

В СУ СКР по Краснодарскому краю уточнили, что когда Винарский выдавал разрешение на подключение вышеуказанного дома, данное строение не было включено в инвестиционную программу МУП «Водоканал» на 2018-2022 годы. Также предприятие не имело техническую возможность подключения объекта к водоснабжению.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, СУ СКР по краю возбудило уголовное дело в отношении Сергея Винарского в октябре 2018 года. Вместе с ним были задержаны замглавы администрации Сочи Иван Бомбергер и судебный пристав-исполнитель. Дело было передано в суд в марте 2019 года. Все это время руководитель водоканала находился под арестом.

Дмитрий Михеенко