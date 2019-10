Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

Британская компания Comparitech Limited основана в 2015 году, зарегистрирована в городе Мейдстоун, графство Кент. С ней сотрудничает около 30 исследователей, разработчиков и авторов, занимающихся изучением и подготовкой отчетов и публикаций по следующим темам и проблемам: защита персональных данных в интернете, кибербезопасность, вирусная активность в интернете, работа интернет-провайдеров, мониторинг работы сетей, работа интернет-сервисов, в том числе VPN и т.д. Ежемесячная аудитория сайта Comparitech.com составляет около 1 млн уникальных пользователей. Эксперты Comparitech регулярно дают комментарии и выступают на ТВ и радио, их отчеты публикуются или цитируются в таких СМИ как Forbes, The New York Times, BBC, The Guardian, Business Insider, Huffington Post, CBS News, Cnet, ZDNet и др.

В феврале Comparitech подготовила рейтинг стран мира по уровню кибербезопасности. При составлении рейтинга Comparitech учитывала семь основных критериев, среди которых процент мобильных устройств и ПК, зараженных вредоносным ПО, количество хакерских атак с целью кражи денег, подготовленность страны к хакерским атакам и т.п. В рейтинге из 60 стран Россия оказалась на 23-м месте, лидером стала Япония, а последнюю строчку занял Алжир. Россия также оказалась среди стран, законодательство которых лучше всего отвечает современным требованиям в сфере кибербезопасности.