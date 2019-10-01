Nissan представил концепт-кар IMk

Nissan IMk. Фото: Nissan

Nissan IMk. Фото: Nissan

Nissan IMk. Фото: Nissan

Дизайн компактной городской машины выполнен в новой фирменной стилистике Timeless Japanese Futurism, а цвет Akagane отсылает к традиционной японской традиции создания предметов из красной меди.

Салон отделан тканью и деревом, выполненным в японской технике кигуми, а за исключением кнопки запуска двигателя в машине нет ни одного физической кнопки. Машина получила проекционные голографические дисплеи в панели приборов и сенсорные клавиши. Вместо обычных зеркал заднего вида установлены камеры, которые выводят изображение на установленные в салоне экраны.

Nissan IMk, который является предвестником серийного кей-кара (особая категория компактных автомобилей в Японии), построен на полностью новой платформе для электромобилей. Технические характеристики новинки не называются, но известно, что ее оснастили комплексом полубеспилотного вождения ProPilot 2.0 с функцией самостоятельной парковки.

Премьера Nissan IMk состоится в ноябре 2019 года на домашнем для марки шоу в Токио.