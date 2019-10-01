В Кировской области может быть увеличен штат школьных психологов

Система психологической помощи в школах Кировской области должна быть изменена и усилена. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Владимира Шабардина, поводом для этого должен стать инцидент с кировским школьником, которого подозревают в подготовке массового убийства.

«Речь идет о выявлении конфликтов, помощи школьникам в адаптации. Мы несколько раз встречались с представителями регионального министерства образования по вопросу создания межшкольной психологической службы в регионе. По данным, которые у нас есть, подготовлены предложения по увеличению ставок психологов на областном уровне с 1 января»,– цитирует ТАСС господина Шабардина. При этом детский омбудсмен уточнил, что для окончательного принятия решения по этому вопросу необходимо проработать ряд вопросов, в том числе финансовый.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в конце сентября 2019 года заместитель начальника антиэкстремистского главного управления МВД РФ Владимир Макаров, выступая на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде», сообщил, что в Кирове сотрудниками полиции предотвращено массовое убийство в одной из школ с использованием взрывчатки и холодного оружия.

Позже стало известно, что у подростка был конфликт с одноклассниками. В Киров он переехал из Казани и на новом месте у него сложились сложные взаимоотношения с остальными учениками. Подросток вел себя отчужденно и почти не общался с ними. В то же время он интересовался темой оружия и вступал в соответствующие группы в социальных сетях.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде, школу он пока не посещает

Андрей Репин