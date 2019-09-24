Сотрудники полиции предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова

В сентябре сотрудники правоохранительных органов предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова. Об этом сообщил заместитель начальника антиэкстремистского главного управления МВД РФ Владимир Макаров на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

По словам Владимира Макарова, удалось вычислить подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал совершить массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия, сообщает «Интерфакс». Остальные подробности не называются.

Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, у подростка был конфликт с одноклассниками. Он интересовался темой оружия и вступал в соответствующие группы в интернете, но не имел к нему доступа. Сейчас несовершеннолетнему и его одноклассникам оказывается психологическая помощь.

«Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета»,— сказал господин Шабардин.

По информации Telegram-канала Baza, до недавнего времени мальчик жил в Казани. После переезда в Киров в новой школе он вел себя отчужденно и почти не общался с одноклассниками. 19 сентября он отправил в школьный чат «Вконтакте» фотографии оружия и мест известных массовых убийств — школу «Колумбайн», Политехнический колледж в Керчи. Он предупредил одноклассников о подготовке теракта и посоветовал не приходить в школу. Одна из учениц сообщила о сообщениях директору, после чего подростка задержали.