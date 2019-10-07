№ 38 О бедственном состоянии уникального Анивского маяка, визитной карточки Сахалина

В редакцию журнала «Огонек»

По существу вашего обращения в пресс-службу Восточного военного округа от 24.09.2019 г. о статусе и дальнейших перспективах маяка Тихоокеанского флота Анива сообщаем:

1. Маяк Анива является объектом Министерства обороны, стоит на балансе гидрографической службы Тихоокеанского флота.

2. Реставрация маяка в 2014 году не производилась, выделение финансирования для проведения соответствующих ремонтно-восстановительных работ по данным гидрографической службы ТОФ предусмотрено в 2020–2022 годах.

3. Маяк был вынужденно выведен из эксплуатации в 2006 году из-за деструктивных действий именно туристов и мародеров, которые неоднократно взламывали металлическую дверь действующего, но необитаемого объекта, били стекла, похищали и выводили из строя автоматику и оборудование. При этом командование ТОФ посещение маяка как важного туристического объекта не ограничивало, а его ремонт каждый раз производился за счет средств флота. В настоящее время оценка состояния маяка флотскими специалистами осуществляется установленным порядком.

4. Изменение статуса маяка Анива как объекта гидрографической службы ТОФ не предусматривается.

Начальник отдела информационного обеспечения

(по Приморскому региону) пресс-службы Восточного военного округа

капитан 2-го ранга

Н. Воскресенский

На грани изживания

№ 37 Зачем младший медицинский персонал переквалифицировали в уборщиц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Не анекдот

...Идет операция ..Два молодых врача спорят, чем шить — шелком или кетгутом? Дошло до нецензурщины!!! Спорят… а больной уже просыпается от наркоза… Тут санитарка, мывшая в коридоре полы, бросает швабру, вбегает в операционную, убирает зажим и в два счета зашивает рану шелком. В операционной гробовая тишина. Один из новоиспеченных хирургов: «Маша… ох извините… Марь Ивановна, а где ж это ты… простите, Вы… так научились?..» Кто ж знал, что Марь Ивановна до этого тридцать лет проработала операционной сестрой. А теперь на старости лет по «выслуге лет» — была переведена в уборщицы! Нет лекарств. Нет врачей. Да и самой медицины нет.

Сергей

Статистические упражнения

Чтобы повысить среднюю зарплату, годятся все средства. В статье не упоминается, насколько выросла зарплата медицинского руководства после 2012 года, а ведь именно она повышает «среднюю».

vnbiryukov

Свежее решение

Увеличить з/п медперсоналу? Не вопрос. Меньше голов, больше доход. Принцип решения проблем тянет на Нобелевскую по экономике. Следующим логическим шагом будет снижение видов заболеваний, с которыми можно обратиться к врачу. Тем самым возрастет здоровье нации на графиках в презентации Минздрава, а на прямой линии расскажут, как с помощью чеснока и водки победили вспышку холеры, завезенную, естественно, с Запада шпионом, которого давно вычислили.

Дмитрий

Приказное управление

Наверное, нельзя вот так просто решать проблемы —приказать, и ничего более. Это, мягко говоря, не слишком эффективное управление. Эдак, к примеру, можно приказать всем быть зажиточными. Или всем быть здоровыми. И спрашивать за это с должностных лиц. Еще вопрос, отчего санитарки так цепляются за зарплаты в 10 тысяч с тяжелой работой? В РФ пособие по безработице отсутствует, потеряешь работу — с голода подохнешь. Вообще, бред какой-то. Цифровизация зато идет, больницы к интернету подключают, истории болезней в компьютеры заводят, телемедицину внедряют. А кровь сдавать страшно ходить становится. В конторе диспансеризацию уже лет пять не проводили — что-то химичат с корпоративными программами медстрахования.

alexha

Шприц и метла

Я столкнулся с этой «оптимизацией» в конце прошлого года. Тогда медсестры мыли полы, а потом делали уколы и процедуры. Осталось заставить хирургов мести больничный двор перед операциями. Короче, финиш.

Вячеслав Карпов

Игорь Владимирович, спасибо

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Огонек»!

Быть может, никогда бы не осмелилась написать Вам, если б не прочитала в № 28 статью о Мамуде Шавершяне. Мне хочется рассказать о человеке, которого могу поставить в один ряд с героем этой статьи. Но начну издалека.

25 лет я заведую библиотекой им. Ксении Александровны Некрасовой МБУ «ЦБС г. Шадринска» и еще застала те времена, когда «Огонек» был одним из любимых периодических изданий наших читателей, подписку на который оформляли на протяжении многих лет. Иллюстрации и интересные статьи из списанных после многолетнего прочтения журналов всегда извлекались, раскладывались по тематическим папкам и не раз выручали нас, библиотекарей, если нужно было проиллюстрировать какое-нибудь мероприятие, будь то беседа о войне или каком- либо поэте или писателе. Давно уже пришел, где помощник, а где и конкурент, интернет, но избавиться от этих папок рука не поднимается — продолжаю ими пользоваться. Только вот с поступлением периодики, да и книг сейчас туговато. В последние годы средств на подписку практически не выделяется. И если бы не человек, о котором я хочу рассказать, «Огонек» наши читатели вряд ли бы увидели в нашей библиотеке. Зовут его Игорь Владимирович Афанасьев, работает он дворником на одной из автозаправок в нашем микрорайоне, хотя живет в другой части города. Добирается на работу и с работы на двух автобусах с пересадками. Часто в целях экономии ходит пешком. Имеет группу инвалидности. Сам очень много читает. И вот этот человек третий год оформляет подписку на несколько наименований газет и журналов для нашей библиотеки, в том числе и на «Огонек». До этого помогал с подпиской библиотеке им. К.Д. Носилова, но после ее закрытия в 2016 году предложил свои услуги нам. Вы представить не можете, как бывает неудобно, когда подходит время очередной подписной кампании на следующее полугодие или год и Игорь Владимирович приходит с вопросом, что нам выписать! Зная цены на современные газеты и журналы, язык не поворачивается озвучить свои желания. Поэтому, стараясь не обидеть человека в его душевном порыве, предлагаю по минимуму и только самое необходимое и спрашиваемое, но он всегда добавляет еще что-нибудь на свое усмотрение. В 2018 году по инициативе Игоря Владимировича библиотека получала 5 наименований журналов и 1 газету на сумму 7669 руб. 48 коп. На первое полугодие 2020 года он уже выписал 4 журнала на сумму 3146 руб. 82 коп. Скажете немного? Но почему-то у других такого желания помочь библиотеке не возникает. К сожалению, «Огонька» в списке на следующий год не будет — приходится чередовать издания для разнообразия.

А пока, если возможно, в рубрике «Где можно почитать наш журнал» наряду с ресторанами Москвы и Санкт-Петербурга напишите, пожалуйста, что благодаря Игорю Владимировичу Афанасьеву «Огонек» в этом году можно почитать и в библиотеке им. К.А. Некрасовой в г. Шадринске Курганской области!

Зав. библиотекой им. К.А. Некрасовой МБУ «ЦБС г. Шадринска» Любовь Дюндик

Письма читала Екатерина Алферьева