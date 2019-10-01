Mitsubishi вдохновилась «Терминатором»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, как автомобильный бренд может разрекламировать себя, создавая машину по мотивам фильма.

Российское представительство компании Mitsubishi объявило о том, что к выходу на экраны очередного фильма франшизы «Терминатор» на отечественный рынок поступит лимитированная серия внедорожника Pajero Sport, выпущенная по мотивам картины. К сожалению, кузов у него будет не из жидкого металла, способного затягивать шрамы, и фары не станут гореть красными огоньками, как глаз у героя Арнольда Шварценеггера из фильма 35-летней давности. Всего-то черный кузов, черные диски 18-го диаметра, расширители колесных арок и накладки на двери в цвет кузова. А еще логотипы лимитированной серии на передних крыльях, крышке багажника и панели напротив переднего пассажирского сиденья. Ну, и еще что-то по мелочам.

В российский прокат кинокартина «Терминатор. Темные судьбы» выйдет только 31 октября, и по этой причине я не могу вам сказать, есть ли в этом фильме продакт-плейсмент Mitsubishi. Я не удивлюсь, если в кадре не окажется ни одной машины этой марки, даже случайной. В Сети есть немало форумов, на которых люди дотошно обсуждают не только автомобили, сыгравшие главные роли, но и даже промелькнувшие в течение нескольких секунд на парковке. Кстати, тема Mitsubishi там тоже обсуждается. Какой-то эксперт разглядел, что в первом «Терминаторе» в кадре появляются сразу две машины этой марки — Tredia и Montero. А учитывая тот факт, что в 1984 году Mitsubishi только-только появились на американском рынке, такая засветка, да еще в двух экземплярах, не могла быть случайной.

Впрочем, тогда было лихое время. Как говорил герой будущего губернатора Калифорнии, «мне нужны твоя одежда и мотоцикл». Сегодня ни у кого ничего отбирать уже не надо. Нужно просто договориться с кинокомпанией 20th Century Fox и получить возможность прислониться к франшизе, даже не снимая в фильме свои автомобили. Тем более и название лимитированной серии ни к чему не обязывает. Это же не Terminator Edition, а все лишь автомобиль «по мотивам фильма».