01 октября, вторник
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В рейтинг лучших топ-менеджеров попали пермские управленцы

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» сегодня презентовали 20-й ежегодный «ТОП-1000 российских менеджеров». В числе лучших менеджеров было отмечено сразу пять сотрудников ПАО «Уралкалий»: гендиректор компании Дмитрий Осипов, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко, директор по персоналу Ирина Константинова, директор по взаимодействию с органами власти Олег Калинский, IT-директор Кирилл Алифалов.

Среди лучших топ-менеджеров также — гендиректор ПАО «Метафракс» Владимир Даут и президент АО «Эр-Телеком холдинг» Андрей Кузяев.

Реитинг строится по принципу «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Такая методика позволяет получить максимально аутентичную оценку профессиональной репутации коллег.

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