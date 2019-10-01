Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о выставке Tiffany & Co. «Vision & Virtuosity», открывшейся в Шанхае.

В конце сентября в Шанхае в Fosun Foundation открылась выставка Tiffany & Co. «Vision & Virtuosity». Самая крупная выставка Tiffany в истории, а история эта насчитывает уже 182 года. Выставка, на мой взгляд, совершенная. Потому что на ней узнает новое и тот, кто шапочно знаком с брендом, и тот, кто считает себя экспертом по ювелирному искусству и даже «тиффаниведом». И совершенно точно любой тут новое увидит. Легендарные витрины Джина Мура, участие в создании которых принимали Раушеберг и Уорхол, воссоздали специально для выставки. Тут и знаменитая глыба льда, и не менее знаменитые носороги. Под выставку приобрели и 12 новых украшений в музейную коллекцию. Среди них, например, колье с колумбийскими изумрудами без следов облагораживания, что называется no oil 1880-х.

Всего — 350 экспонатов. Это где-то одна десятая часть того, что хранится в архивах Tiffany & Co. в Нью-Джерси. Экспонаты отбирали в том числе и по признаку инновационности: те, по которым можно узнать, в чем Tiffany была первой. Первой издала каталог украшений — знаменитую Blue Book, первой открыла ювелирному миру многие камни, первой сделала из скучных витрин произведения декораторского искусства.

Всего на выставке шесть тем — среди которых и обручальные кольца, и Blue Book, и «Завтрак у Тиффани». Причем выставочный зал «Завтрака у Тиффани» по декорациям не уступает площадке голливудского кино. В зале повторили кусок знаменитого фасада флагмана Tiffany на Пятой авеню с крутящейся дверью и кусок самой улицы, даже желтое такси не забыли. Вообще «Vision & Virtuosity» — идеальное сочетание серьезной ретроспективной выставки с Диснейлендом.

Последний зал выставки — знаменитый желтый 128,5-каратный Бриллиант Tiffany. Кому-то такая концовка может показаться банальной, но для американского дома это символ чуть ли не более важный, чем голубая коробочка. Как-то консультант Tiffany, которая полвека работает в Нью-Йоркском магазине — а обычно бриллиант Tiffany выставлен там — рассказывала мне, что здоровается с бриллиантом каждое утро, когда приходит на работу. И вам советую зайти поздороваться, даже если для этого придется специально приехать в Шанхай. Продлится выставка до 10 ноября.