Swedbank уволил трех топ-менеджеров в Эстонии на фоне скандала с отмыванием

Бывший генеральный директор Swedbank Estonia Роберт Китт, бывший финансовый директор Вайко Таммевяли и нынешняя руководитель розничного подразделения Swedbank Estonia по private banking отправлены в отставку. Об этом вечером в понедельник, 30 сентября, сообщила сама кредитная организация (.pdf).

Господа Китт и Таммевяли были отстранены от занимаемых должностей, но не уволены в июне нынешнего года на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском подразделении Swedbank. Из-за скандала покинула свой пост и тогдашний генеральный директор головного банка Биргитте Бонненсен.

Комментируя увольнение топ-менеджеров Swedbank Estonia, председатель совета директоров банка Бьорн Эльфстранд заметил, что это «тяжелое решение» было принято в связи с «продолжающимся расследованием. Решение связано с информацией о… недостатках, связанных с работой по борьбе с отмыванием денег».

В свою очередь, агентство Bloomberg напоминает, что уволенные сотрудники — звезды первой величины на эстонском банковском рынке. К примеру, господин Китт одно время рассматривался в качестве кандидата на пост главы Банка Эстонии — центрального банка страны. Этот пост гарантировал и место в совете директоров ЕЦБ.

Одновременно шведский банк объявил о назначении постоянных генерального директора и главного финансового директора Swedbank Estonia. Ими стали Олави Лепп и Анна Кёутс.

Андрей Келекеев