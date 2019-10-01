Граффити на стене финского консульства в Петербурге закрасят

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге приняло решение закрасить граффити с изображением очереди, размещенное в створе ворот визового отдела.

Как заявила координатор консульского учреждения по работе СМИ Элина Саарилахти, рисунок удалят «по обоюдному решению, с которым художник согласен», сообщает ТАСС.

Напомним, что граффити было нарисовано в начале августа. На нем изображена очередь из желающих подать документы на финскую визу. Визовый центр в конце лета работал с перегрузкой из-за новых требований к пакету документов на оформление визы с сентября.