Финское генконсульство в Петербурге пока не решило, что делать с граффити

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге пока не приняло решение относительно граффити, которое появилось несколько дней назад в створе ворот визового отдела.

Как заявила координатор консульского учреждения по работе СМИ Элина Саарилахти, так как изображение находится в створе ворот визового отдела генерального консульства, «мы были бы рады, если перед нанесением рисунка художник связался с нами. Судьба рисунка пока не определена», — заявила она ТАСС.

Напомним, что на граффити изображена очередь из желающих подать документы на финскую визу. В последние дни визовый центр в консульство работает с перегрузкой. Из-за изменения требований к пакету документов на оформление визы с 1 сентября, число желающих оформить Шенген до этого срока выросло в разы.