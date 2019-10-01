Налоги от продажи Сергеем Галицким «Магнита» в Краснодаре пошли на детские сады и троллейбусы

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о том, на какие нужды были направлены поступления в бюджет города от продажи Сергеем Галицким «Магнита» банку ВТБ. Напомним, что объем налоговых поступлений в городскую казну составил 3,3 млрд руб., в краевую — 15,1 млрд руб. По словам главы города, «денежные средства были распределены на первоочередные нужды». «Мы смогли увеличить свою долю участия в работе, связанной со строительством социальных объектов. Это деньги, которые идут на проектирование и строительство школ, детских дошкольных учреждений, это также санитария, уличное освещение», - пояснил мэр. Кроме того, по словам господина Первышова, это позволило городу приобрести 10 новых троллейбусов и начать проектно-изыскательные работы по ряду важных для Краснодара направлений.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2018 года Сергей Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. Решение он объяснил расхождениями во взглядах с инвесторами на дальнейшее развитие компании.