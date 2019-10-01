В Ленобласти заблокировали съезды к стройкам газопроводов в Ленобласти

В Волховском и Тихвинском районах Ленинградской области дорожные службы перерыли несанкционированные проезды для строительной техники, работающей на прокладке газопроводов возле деревни «Бесовка» и трассы «Мыслино — Дуброво — Зеленец». Как сообщили в пресс-службе дорожного комитета области, стороны ведут переговоры о восстановлении поврежденных техникой дорог. По данному вопросу достигнуты предварительные договоренности.

Напомним, что в рамках соглашения с правительством Ленобласти ООО «Газпром-инвест» должно профинансировать восстановление 69 дорог регионального значения, которые были задействованы при строительстве газотранспортных объектов на территории Бокситогорского, Волховского, Лужского, Тихвинского, Киришского, Тосненского, Гатчинского, Волосовского и Кингисеппского районов. Часть ремонтных работ уже выполнена.