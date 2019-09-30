Дорожные службы в Ленобласти намерены перекрыть проезд подрядчикам «Газпрома»

Дорожные службы в Ленобласти, по команде ГКУ «Ленавтодор», намерены блокировать строительные работы по прокладке веток газопроводов в Волховском и Бокситогорском районе. Причина в состоянии участка дороги «Мыслино — Дуброво — Зеленец» и подъезда к деревне Бесовка.

Согласно соглашению Ленобласти с ООО «Газпром-инвест», на этих участках дорог осенью должен быть проведен ремонт. Однако из-за вывоза леса подрядчиками «Газпрома» приступить к ремонту невозможно.

«Дорожники намерены перекрывать трассы до тех пор, пока строители газопроводов не устранят все замечания»,— добавили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что соглашение с ООО «Газпром-инвест» о восстановлении дорог, задействованных для строительства газотранспортных объектов, было подписано в конце прошлого года. В рамках договоренности должно быть восстановлено дорожное покрытие 69 дорог регионального значения в девяти районах.