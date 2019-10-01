DOGMA вручила ключи от двух домов ЖК «На Красных Партизан» раньше срока!

21 и 28 сентября прошло мероприятие по вручению ключей 2 и 3 литеров жилого комплекса «На Красных Партизан» от застройщика DOGMA.

Мероприятие проходило на территории жилого комплекса: новоселы на месте осматривали свои будущие квартиры, некоторые сразу запустили в дом кота и стали заносить инструменты для ремонта. Строительство 2 и 3 литеров жилого комплекса «На Красных Партизан» завершилось на несколько месяцев раньше официального срока, чему будущие жильцы также были очень рады.

«В жилом комплексе «На Красных Партизан» мы продумали все до мелочей. Сквер с фонтаном, круглосуточная охрана на территории, дизайнерские входные группы, надежные лифты OTIS, а также детские площадки премиум-класса обязательно порадуют каждого жильца и позволят жить в комфортной обстановке», - прокомментировал исполнительный директор компании DOGMA Лабинцев Георгий Алексеевич.

И вот уже в сентябре новоселы собрались для того, чтобы получить заветные ключи:

«Первое, что я отметила, как только вошла в свою новую квартиру – это качественная предчистовая отделка, все сделано аккуратно, и моя квартира уже фактически готова к ремонту. Также я была приятно удивлена дизайнерской отделкой холлов в подъезде и функциональными детскими площадками. Компанию DOGMA мне рекомендовали многие знакомые как надежного застройщика, поэтому я с уверенностью купила квартиру именно у этой строительной компании», - поделилась счастливая обладательница квартиры в ЖК «На Красных Партизан» Вероника Мухина.

А так прокомментировал детскую площадку маленькая Соня: «Мне очень нравится, что здесь много мест для игр, поэтому не придется ждать, пока какая-то горка освободится. А таких подвесных качелей я еще нигде не видела!».

Жилой комплекс «На Красных Партизан» строится в Славянском микрорайоне и состоит из 5 монолитно-кирпичных домов. Комплекс понравился будущим жильцам благодаря комфортным условиям проживания и удобному месторасположению в 15 минутах от центра. Также здесь есть всё для удобной жизни: продуктовые магазины, аптеки, спортивная и детская площадки с уникальной архитектурой, а также в проекте благоустройства запланированы беседки и прекрасный фонтан.

Строительная компания DOGMA занимается жилой и коммерческой недвижимостью комфорт- и бизнес-класса в районах с развитой инфраструктурой. 6 крупных проектов на стадии реализации – ЖК «Движение», ЖК «Самолет», ЖК «Рекорд», ЖК «На Красных Партизан», ЖК «Студия 45» и ЖК «Арена» (г. Новороссийск). В 9-летней истории строительной компании около 300 000 построенных квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. 15 многоквартирных домов были сданы точно в срок. По всем строящимся объектам работы ведутся со значительным опережением графика.