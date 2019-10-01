«Приволье» инвестирует в белое зерно Агрофирма «Приволье» реализовала на территории Славянского района три крупных инвестпроекта, средства на которые предоставил Сбербанк, а Минсельхоз РФ субсидировало ставку по кредиту

Финансирование проектов шло как на собственные средства компании, так и с привлечением субсидированного кредита по линии минсельхоза РФ со ставкой 5% годовых. Партнером агрофирмы выступил Сбербанк, который выделил 120 млн руб. На эти средства ООО «Агрофирма ”Приволье“» построило три объекта: отдельно стоящее приемно-отпускное устройство на приемке риса, вертикальное зернохранилище, вместимостью до 12 тыс. тонн зерна и родильное отделение для коров.

«Программа субсидирования от Минсельхоза РФ распространяется на предприятия, вкладывающие средства в свое развитие. Для нас это очень выгодно, потому что благодаря программе субсидирования мы получили кредит под низкий процент. Разницу банк получает из федерального бюджета», - рассказал генеральный директор компании Сергей Лагошин.

Эффект от вложений

По словам Сергея Лагошина, вложения в модернизацию производства уже дают положительный эффект. Ранее предприятие, занимающееся выращиванием и переработкой риса, доставляло зерно с полей на мехток, откуда вывозило его на напольные хранилища, при транспортировке значительная часть риса оказывалась битой. Сейчас машина доставляет урожай на современное приемно-отпускное устройство, которое бережно перекачивает его в новое зернохранилище. Это значительно улучшило качество белого зерна, в результате себестоимость производства сократилась почти на 30%.

В свою очередь зернохранилище вертикального типа позволило уменьшить затраты на хранение зерна на 18%. «Общие инвестиции в зернохранилище достигли 75 млн руб. Но даже если мы сэкономим хотя бы один рубль на том, что не будем передавать свой урожай на хранение в сторонние организации, а сохраним его у себя, за один год мы сэкономим до 10 млн руб. Таким образом окупаемость объекта составляет чуть более семи лет», — сообщил Сергей Лагошин.

ООО «Агрофирма ”Приволье“» основано в 2005 году. Занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота и переработкой молока. Ее производства расположены в Славянском районе Кубани. Компания располагает 10 тыс. га земли, 3,6 тыс. голов крупного рогатого скота, заводом по переработке риса и молзаводом, выпускающем продукцию под брендом «Молочная жемчужина». С 2012 года на предприятии производятся твердые сычужные и мягкие сыры.

Меньше удобрений — чище рис

Генеральный директор агрофирмы убежден, что выращиваемый на Кубани рис — лучший в мире. Помимо того, что производители белого зерна в регионе сегодня используют современные технологии, компаниями также соблюдается севооборот. «На одном и том же поле мы засеваем рис только два года подряд, затем высаживаем пропашно-технические культуры. Это делается для того, чтобы сохранить плодородие почвы, а также чтобы из нее ”уходили“ гербициды. При такой технологии мы получаем более высокую урожайность: прибавка — до 10-15 центнеров с гектара», — говорит Сергей Лагошин.

По его данным, при выращивании кубанского риса применяется в четыре раза меньше удобрений, чем при производстве, например, итальянского. «В Италии рис выращивают по принципу монокультуры, то есть ежегодно на протяжении десятилетий рис сеют по рису. Естественно, приходится вносить больше удобрений. Да итальянские рисоводы при этом живут богаче, чем мы, — на каждый гектар они получают 1 тыс. евро дотаций. Мы же дотаций не имеем, но получаем субсидии на покупку элитных семян и на подачу воды», — сообщил руководитель «Агрофирма ”Приволье“».

Бережное отношение к земле дает аграриям не только более высокий урожай, но и экологически чистый продукт, который уже конкурирует с рисом зарубежного производства. Покупатели из Турции и Иордании приезжают в «Агрофирму ”Приволье“» с собственными пароварками. Так они проверяют качество товара, а попробовав, делают заказы. «Нашу продукцию представители этих стран покупают с большим желанием, они изучили наши технологии и уже доверяют нам», — говорит Сергей Лагошин. При этом, если ранее импортеры предпочитали закупать на Кубани рис-сырец, то теперь приобретают крупу, первая партия обработанного белого зерна, произведенного на заводе агрофирмы, будет поставлена в Турцию в ближайшее время.

Татьяна Сергиенко, и. о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк: «Краснодарский край — основной аграрный регион нашей страны, и Сбербанк уделяет большое внимание взаимодействию с сельскохозяйственными предприятиями Кубани. Для развития бизнеса сельхозпроизводителям необходимо своевременное финансирование, поскольку оно позволяет уменьшить себестоимость продукции. Для этого мы предлагаем нашим клиентам выгодные кредиты. Сегодня 36% (29 млрд руб.) от общего кредитного портфеля Сбербанка в сфере корпоративного бизнеса (без учета регионального госсектора) приходится на предприятия сектора АПК. Наш банк работает с субсидированными кредитами по двум направлениям: субсидии от министерства сельского хозяйства, которые позволяют брать кредиты по ставке от 2% до 5% годовых, и субсидии по линии Минэкономразвития со ставкой 8,5% годовых. В настоящий момент на кредиты с субсидированной ставкой минсельхоза России при участии Сбербанка модернизируются действующие производства, строятся новые цеха в таких крупных хозяйствах нашего края, как АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», ООО «Техада» и ООО «КГЗ Гулькевичский». Также мы предлагаем своим клиентам другие продукты экосистемы Сбербанка, такие как агрострахование, валютный контроль, ВЭД. Мы индивидуально подходим к каждому и подбираем именно тот пакет услуг, который поможет клиенту более эффективно вести свой бизнес».

Эксперимент «Злата»

Помимо выращивания ходовых сортов риса, таких как «Рапан», «Фаворит», «Полевик» и «Флагман» на предприятии из Славянска-на-Кубани занимаются экспериментами по развитию новых сортов культуры. Так в текущем году несколько кубанских компаний, включая «Агрофирму ”Приволье“» высадили на кубанских полях новый сорт «Злата». «Это длиннозерный рис, который был выведен Григорием Зеленским. Он отличается от других длиннозерных сортов по вкусовым качествам и химическому составу. Пока мы посеяли маленький объем. Надеемся получить 300-400 тонн, которые сможем посадить в следующем году на площади около 1,5 тыс. га. Тогда мы получим массовое зерно, которое, возможно, пойдет в том числе и на внешний рынок», — сообщил Сергей Лагошин.

Европейский рынок риса характеризуется тем, что его потребители в большей степени предпочитают употреблять именно длиннозерный рис, в то время как на Кубани массово выращивают круглозерные сорта. Однако, по словам руководителя «Агрофирма ”Приволье“», в последнее время со стороны некоторых импортеров отмечен интерес и к круглому зерну.

Дороже прибыли

Помимо производства риса «Приволье» также занимается разведением коров и изготовлением молочной продукции, в том числе сыров. На ферме предприятия сегодня содержится около 3,6 тыс. голов, поэтому пару лет назад здесь остро встал вопрос строительства родильного отделения. Оно появилось в рамках реализации собственной анти-лейкозной программы оздоровления поголовья, инвестпроект также осуществлен с использованием кредитных средств Сбербанка. Стоимость объекта составила около 22 млн руб.

«Хорошее родильное отделение для коров — это необходимость, мы даже не рассматривали вопрос о том, насколько оно эффективно с точки зрения окупаемости. Это как строительство собственного дома — в нем просто должно быть комфортно жить», — говорит Сергей Лагошин. Тем не менее эффект был подсчитан, — сохранность коров в послеродовой период увеличилась на 12%.

Кредит к кредиту

Кроме инвестиционных кредитов «Агрофирма ”Приволье“» пользуется займами на пополнение оборотных средств, процентная ставка по которым также субсидируется по линии федерального Минсельхоза, а деньги выделяются Сбербанком. «На полученные кредиты мы заранее закупаем все, что необходимо для посевной кампании следующего года. ГСМ, запчасти поступают на наши склады, остается только брать их по мере необходимости. Очень удобно получать деньги тогда, когда они особенно нужны, а товар реализовывать в тот период, когда на него устанавливаются более выгодные цены», — сообщил руководитель «Приволья».

В планах компании продолжить инвестирование в свой бизнес, в частности, назрела необходимость в новых напольных хранилищах для риса. «У «Приволья» понятное стратегическое будущее, продукция высокого качества, которая нужна потребителям. Использование программ льготного кредитования позволяет привлекать финансирование на уникальных условиях. Подобные решения способны оказать эффективную поддержку отрасли», - сообщила и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.