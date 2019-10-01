Мэрия Краснодара проверит, как земельный участок под «Сафари-Парком» стал частной собственностью

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил на брифинге журналистам, что то, как участок под «Сафари Парком» передавался из общей собственности в частную, теперь вызывает у администрации вопросы. Он акцентировал внимание на том, что территория парка «Солнечный остров» являлась именно общей. По его словам, теперь будет дана оценка действиям чиновников администрации, участвовавших в процессе передачи. «Посмотрим, кто как защищал интересы муниципального образования. Департамент муниципальной собственности подготовил информативную таблицу, в которой видно, как этот участок отчуждался из общей собственности с территории парка. 9 га земли, которые убыли и стали частной собственностью — это вызывает вопросы»,- пообещал глава города. Он добавил, что выкупная стоимость составила около 300 тыс. руб. «Кто из вас хочет 9 га в парке города за такую сумму?», - поинтересовался у журналистов мэр. По данным администрации, реальная выкупная стоимость участка в тот момент составляла 115 млн руб.

Напомним, что между мэрией и арендаторами парка «Солнечный остров» в данный момент ведутся судебные разбирательства.

Михаил Лукашов