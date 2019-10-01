Реструктуризация кредитов АО «Первомайскхиммаш» согласована тамбовскими депутатами

Депутаты Тамбовской облдумы поддержали проекты постановлений регионального парламента о согласовании ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» по заключении крупной сделки с ПАО «Сбербанк России», направленные на реструктуризацию кредиторской задолженности АО «Первомайскхиммаш», сообщила пресс-служба региональной думы. Постановления не предусматривают выделения денежных средств из бюджета области.

Долги предприятия перед Сбербанком составляют почти 250 млн руб. Мировое соглашение предусматривает рассрочку платежей на пять лет, основные платежи по имеющимся кредитам отложены на 2025 год.

АО «Первомайскхиммаш» — головное юрлицо крупного производителя оборудования для химической промышленности, основными акционерами являются структуры обладминистрации. В 2018 году получило 105 тыс. руб. чистой прибыли (1,06 млн руб. годом ранее) при выручке в 345,37 млн руб. (799,43 млн руб. в 2017-м).

Подробнее о решении финансовых проблем предприятия — в публикации “Ъ-Черноземье” «Первомайскхиммаш свел счета».

Ирина Лобанова