Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития РФ

Бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назначен первым заместителем главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. В ведомство он перешел в июне этого года, получив должность одного из 14 заместителей министра.

Господина Бабича на должность первого заместителя выдвинул Максим Орешкин, сообщил сам министр в своем Instagram. О том, что назначение утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, РБК сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Напомним, с 2011 по 2018 год Михаил Бабич занимал должность полпреда в ПФО. В конце 2018 года он был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, однако покинул этот пост в апреле 2019 года. О назначении господина Бабича в Минэкономразвития РФ стало известно в июне этого года. В ведомстве он продолжил заниматься «интеграционной тематикой», сообщил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.