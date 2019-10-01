Липецкий облсовет инициирует поправки в федеральные законы об омбудсменах

Липецкий облсовет предлагает внести изменения в федеральные законы о назначении на должность уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей в субъекте РФ и досрочного прекращения их полномочий, сообщила пресс-служба облсовета. Законодательную инициативу планируется внести в Госдуму. Законопроект наделяет федеральных уполномоченных правом устанавливать порядок и сроки согласования кандидатур, представленных российскими регионами. Также прописываются порядок и сроки согласования досрочного прекращения полномочий региональных уполномоченных. На данный момент ничего из вышеперечисленного действующим законодательством не предусмотрено. Основания отказа в согласовании, возможность представления «несогласованной» кандидатуры повторно также не определены.

Законодательные изменения в регионе начались после проблем с согласованием кандидатуры бывшего первого вице-губернатора Юрия Божко, которую отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия у господина Божко предпринимательского опыта. После этого облсовет заявил о намерении повторно согласовать кандидатуру, однако после обращения господина Титова в генпрокуратуру РФ выяснилось, что региональный закон о бизнес-омбудсмене содержит положения, которые «с превышением полномочий наделяют региональный представительный орган… правом оценки обоснованности» принимаемых федеральным бизнес-омбудсменом решений. После этого прокуратура обязала внести правки в областной закон о выборе бизнес-омбудсмена. А бывший первый вице-губернатор Липецкой области в сентябре был назначен главой региона Игорем Артамоновым на пост руководителя областного управления лесного хозяйства.

Подробнее о перестановках в руководстве региона — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова