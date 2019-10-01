Внутренние работы в двух домах долгостроя ЖК «Родниковый край» в Удмуртии начнут в начале 2020 года

После новогодних праздников в домах №4 и №5 долгостроя ЖК «Родниковый край» в д. Хохряки начнутся внутренние отделочные работы. Об этом написал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«Сегодня проинспектировали выполнение строительных работ на ЖК "Родниковый край". Напомню, это решение проблем 164 обманутых дольщиков. Демонтаж домов, которые не соответствовали нормам безопасности произведен. Новый застройщик выполняет строительство новых конструкций. Два дома (№ 4 и № 5) уже на уровне кладки второго этажа и монтажа перекрытий. На доме под №2 выполняются работы по устройству монолитного ростверка. На доме №3 завершается процесс усиления основания, после чего начнется возведения конструкции дома»,— написал господин Сурнин.

Напомним, что ЖК «Родниковый край» начали строить в июне 2014 года. Застройщик ООО «Стройком» был признан банкротом в 2016 году. Новым застройщиком является ООО «Холмы-2». Срок сдачи объекта — 30 июня 2020 года.