Дольщикам назначили новые сроки

Сроки решения проблем обманутых дольщиков в Ижевске вновь сместились. Об этом стало известно в ходе совещания главы Удмуртии Александра Бречалова с руководителями профильных ведомств и представителями инициативных групп граждан. Теперь ожидается, чтоЖК «Родниковый край» и дом на ул. Петрова, 49 будут сданы в эксплуатацию соответственно во втором и третьем квартале 2020 года. Чиновники отмечают, что предыдущие застройщики не уделяли должного внимания качеству, и сейчас приходится исправлять эту ситуацию. Дольщики дома на Петрова говорят, что им все сложнее поверить в новые сроки, которые не подтверждены допсоглашением с новым застройщиком.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, перенос сроков происходит из-за того, что на каждом новом этапе решения проблемы достройки домов обманутых дольщиков появляются новые подводные камни, которые затормаживают процесс. «Вопросы обманутых дольщиков являются приоритетной задачей. Не нужно объяснений процессных действий, необходимы реальные даты, когда будет сдан дом. Мы уже два раза не выполнили данные обещания»,— обратился глава Удмуртии к участникам совещания.

В декабре 2018 года господин Бречалов поручил правительству к 2020 году полностью решить проблему обманутых дольщиков в республике. В первую очередь речь шла о доме на улице Петрова, 49 в Ижевске и ЖК «Родниковый край» в д. Хохряки Завьяловского района. На совещании стало известно, что сроки сдвинулись уже на следующий год.

Так, дом на Петрова предполагается сдать в сентябре 2020 года, хотя восемь месяцев назад планировали завершить работы в первом квартале 2020 года. Перенос сроков происходит из-за задержек с получением необходимой документацией для проведения работ по укреплению склона оврага, на краю которого и было начато строительство дома, пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин. В изначальном проекте нашли дефекты. «На сегодняшний момент ситуация весьма тревожная с процедурой проектирования лога. Это одна из ключевых точек реализации»,— сказал господин Сурнин.

Дом на ул. Петрова, 49 начало строить ООО «Инвест-Проект» в 2012 году. Компания была признана банкротом в 2017 году. По проекту он должен иметь 16 этажей и 150 квартир. В строительство вложились 147 дольщиков на общую сумму 259,5 млн руб. Сегодня работы в доме выполнены на 30% — до 12 этажа возведен каркас дома, до 7-8 этажа — наружные стены, внутренние стены есть не везде, нет коммуникаций.

По словам руководителя нового застройщика дома— АО «Ипотечная корпорация Удмуртии» (ИКУР) — Сергея Некрасова, проектные работы закончены,до 15 августа будет выдано заключение по достоверности стоимости работ по логу. «Затем будет заключен договор с подрядчиком. Ориентировочный срок работы— шесть месяцев, но подрядчик берет на себя обязательства уложиться в четыре месяца. С августа по ноябрь будет происходить засыпка лога, без которой нельзя будет строить дом. У нас 99,9% уверенность, что засыпка будет надежной»,— обратил внимание господин Некрасов.

Участники совещания заявили, что основная причина затягивания процесса – получение необходимой документации. Уже на протяжении трех месяцев идет согласование с минприроды Удмуртии по вопросу выдачи порубочных билетов, которые дают легальное право на вырубку деревьев в логу, без них также не может начаться строительство.

По словам господина Некрасова, финальное проектирование дома происходило практически с нуля, поскольку материалы были переданы в электронном виде от прежних застройщиков, и их нельзя расценивать как законченную модель. «Если все будем достраивать по старой схеме, без правок, то официальным сроком сдачи дома станет сентябрь 2020 года»,— пояснил руководитель ИКУР.

Представители дольщиков дома на Петрова на совещании подтвердили, что все процессы затянуты и на каждом этапе появляются все новые причины для остановки или задержки проекта. «Некоторые люди в нашем доме в очень критичной ситуации. Нам нужна уверенность, народ не верит в эти сроки, которые обозначены. Хотели бы уже подписать дополнительные соглашения, которые дадут уверенность»,— говорили они.

С долгостроем ЖК «Родниковый край» ситуация лучше, однако и по этому объекту сроки с четвертого квартала 2019 года сместились на 30 июня 2020 года. На данный момент застройщик произвел демонтаж конструкций двух домов, конструкции которых были установлены неправильным образом предыдущей строительной компанией.

Как сообщил генеральный директор застройщика — ООО «Холмы-2» Дмитрий Лукин, работы сейчас идут с небольшим опережением. «Укреплены фундаменты, проведено испытание их прочности. Начаты работы по перекрытию подвала и укладке наружных стен»,— рассказал господин Лукин.

ЖК «Родниковый край» начал строиться в июне 2014 года. Застройщик ООО «Стройком» был признан банкротом в 2016 году. По проекту комплекс состоит из четырех трехэтажных домов, в которых 192 квартиры. С гражданами заключено 154 договора долевого строительства.

«С новым застройщиком у нас прекрасные отношения, они доводят до нас планы и график строительства и пока, кстати, соблюдают его. Мы в ежедневном режиме контролируем, как идут работы на объекте»,— прокомментировали ситуацию дольщики ЖК.

По информации Минстроя Удмуртии, предусмотрены средства бюджета республики на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Хохряках, в дальнейшем требуется строительство КНС в новом микрорайоне для возведения детского сада.

Всего в настоящее время в Удмуртии зафиксировано 658 договоров долевого участия, не исполненных в установленный срок, что составляет 7,9% от общего количества договоров долевого участия в строительстве. В реестр обманутых дольщиков включены 294 человека по 11 «проблемным» объектам.

Юлия Вахрушева