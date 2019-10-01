Нижегородское СУ СК предлагает возвращенные в бюджет налоги тратить на жилье для сирот

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области предлагает направлять средства, возвращенные в бюджет в рамках расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, в полном объеме на покупку жилья для сирот. Соответствующее предложение направлено губернатору, сообщает СК РФ.

По подсчетам ведомства, такой механизм позволит обеспечить жильем около 150 детей, направив на такие нужды средства, возвращенные за первое полугодие.

Как ранее сообщало СУ СК, за первое полугодие 2019 в бюджет РФ удалось вернуть более 288 млн руб. За весь 2018 год ущерб по делам о неуплате налогов составил 879 млн руб., из них возмещено более 850 млн руб. Всего в первом полугодии было возбуждено 36 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Это на 12,5% больше, чем за весь 2018 год, когда возбудили 32 таких дела.

Анастасия Еремина