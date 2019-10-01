Новосибирские коммунисты пожаловались в МВД и ФСБ на угрозы в свой адрес

Новосибирский обком КПРФ направил в МВД и ФСБ обращения с просьбой разобраться с происхождении надписи, призывающей к расправе над коммунистами. По данным пресс-службы партии, после выборов мэра Новосибирска на стене одного из домов в Дзержинском районе появилась надпись: «На деревьях вместо листьев будем вешать коммунистов».

«Я считаю, что это возмутительное происшествие! Мы расцениваем данную надпись как недопустимую. Призыв к расправе над членами какой-то конкретной группы, а именно КПРФ, является преступлением, которое преследуется уголовным кодексом. Терпеть мы такое не будем»,— сказал депутат горсовета Георгий Андреев (КПРФ), к которому обратились местные жители.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября этого года. В них победил коммунист Анатолий Локоть, для которого текущий срок на посту главы города станет вторым. Он набрал более 50% голосов избирателей.

О том, как прошла инаугурация мэра Анатолия Локотя, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Межпартийный взнос»

Юлия Сасевич