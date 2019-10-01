Курской области выделен первый транш на реконструкцию очистных сооружений

Курская область получит 384,2 млн руб. федеральных субсидий на реконструкцию системы биологической очистки на городских очистных сооружениях Курска, сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на председателя комитета строительства Романа Денисова. В 2019 году на работы предусмотрено 441,6 млн руб., основная сумма — субсидия из федерального бюджета. Проект общей стоимостью 2,2 млрд руб. планируется реализовать в течение трех лет без остановки производственного цикла. Софинансирование поступит из областного и городского бюджетов, а также от МУП «Курскводоканал».

О выбросах местного предприятия в канализацию — в публикации ''Ъ-Черноземье'' «''Экотекс'' зашивают в дело».

Ирина Лобанова