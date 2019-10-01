В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.

Гроб с телом режиссера стоял на основной сцене театра, играла музыка из его кинофильмов. Еще до начала церемонии к главному входу театра выстроилась длинная очередь из желающих проститься с господином Захаровым, сообщает корреспондент “Ъ”. Люди возлагали цветы у гроба покойного в главном зале театра. В конце гражданской панихиды Марка Захарова проводили аплодисментами.

В связи с церемонией был временно перекрыт участок Малой Дмитровки. Как сообщает Центр организации дорожного движения.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» с 1973 года. Режиссер умер 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Господин Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

О карьерном пути Марка Захарова — в публикации “Ъ” «Убедитель дракона».