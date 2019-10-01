Эрдоган не приедет на Российскую энергетическую неделю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участия в Российской энергетической неделе (РЭН). Международный форум будет проходить в Москве с 2 по 5 октября.

Господина Эрдогана на РЭН пригласил президент России Владимир Путин во время их встречи в сентябре. С чем связан отказ президента Турции приехать, не ясно. «Ранее, может быть, шла речь об участии тех или иных лидеров, но в итоге страны будут представлены на министерском уровне»,— пояснил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

Сам господин Путин посетит РЭН в день открытия, 2 октября. 3 октября на сессии «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире» будет присутствовать глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

О встрече президентов России и Турции читайте в публикации “Ъ” «Дрон и молния».