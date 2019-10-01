Оставить нельзя доработать

30 сентября на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заслушали сводный доклад об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ региона в 2018 году.



Доклад об их исполнении и целевых показателях парламентариям представил и.о. министра экономического развития области Лев Решетников.

Как рассказал чиновник, в этом году отчет представлен по новой форме, рекомендации по которой дали депутаты в 2018 году. «В том году в октябре комитетом было предложено рассмотреть структуру данного сводного доклада и внести правки с учетом рекомендаций. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители комитета, счетной палаты и регионального минфина. Сегодня мы выступаем по новой форме»,— отметил Лев Решетников.

Анализ эффективности расходов проведен по всем 35 государственным программам, которые были реализованы в прошлом году. Общий объем финансирования из всех источников составил 161,6 млрд руб., из них областных средств — чуть более 120 млрд руб., почти 13 млрд — федеральные средства, средства местных бюджетов — 1,2 млрд руб., внебюджетные источники — 27,3 млрд руб. Фактическое исполнение составило 97% от всей суммы.

По сравнению с 2017 годом объем финансирования государственных программ в 2018-м увеличился на 15,8%; увеличение объемов произошло по всем источникам финансирования, за исключением финансирования за счет местных бюджетов (83,0% к 2017 году).

Эффективными признаны 33 госпрограммы, еще две — недостаточно эффективными. Неэффективных нет. Для оценки эффективности госпрограмм министерство экономического развития региона использовало 858 целевых индикаторов, 80% из которых выполнены более чем на 87%.

Наибольший объем средств на реализацию государственных программ (более 77% от общей суммы) пришелся на пять направлений: «Развитие здравоохранения» — 45,7 млрд руб. (28,3%), «Развитие образования и создание условий для социализации детей и учащейся молодежи» — 30,7 млрд руб. (19,0%), «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми» — 21,5 млрд руб. (13,3%), «Управление государственными финансами» — 16,1 млрд руб. (10,0%), а также «Развитие автомобильных дорог» — 11,3 млрд руб. (7,0%).

«Если посмотреть по уровню исполнения госпрограмм, то в здравоохранении немного не дотянули до плановых значений, то есть добились 87,3% при плане 89%, в частности введено 20 новых объектов вместо 22. Также мы не дотянули до планируемых значений в образовании и создании первой смены в школах региона: планировали 84,1%, добились 79,3%. По ЖКХ, наоборот, показатели улучшили, при плане переселения из аварийного жилого фонда 607 человек, было переселено 699 жителей. Объем ввода жилья в регионе также вырос и составил 1,7 млн кв. м при плане 1,6 млн кв.м»,— отметил и.о. министра.

Как отметил Лев Решетников, наиболее качественно реализуются в Новосибирской области госпрограммы по управлению госфинансами, развитию здравоохранения, развитию системы социальной поддержки населения, а также развитию инфраструктуры информационного общества.

Департамент по социально-экономическим вопросам заксобрания региона, проводивший оценку отчета, наиболее эффективными признал госпрограммы «Управление государственными финансами» и «Патриотическое воспитание». Недостаточно эффективными аудиторы назвали госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте», а также «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в регионе».

По словам руководителя департамента по социально-экономическим вопросам заксобрания Веры Бакулиной, методика оценки эффективности госпрограмм новосибирского минэкономразвития не обеспечивает системный и комплексный подход, что может привести к необоснованным выводам и решениям. В ведомстве отметили, что в ряде субъектов РФ используется более широкий спектр критериев оценки эффективности реализации государственных программ, что дает наиболее объективное видение ситуации.

Как отметил зампред комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, депутаты рассматривают доклад об эффективности госпрограмм второй раз, что обусловлено федеральным законодательством. «Это очень важный документ. Отчет прежде всего синхронен с региональным бюджетом. Вторая сторона этого документа — это наказы избирателей, потому что все 35 госпрограмм направлены на улучшение жизни людей. Однако, на мой взгляд, самый лучший показатель, который бы говорил, что этот отчет и совокупная стоимость программ хорошо работают, — это сумма выполнения наказов избирателей. В прошлом году мы выполнили сумму наказов на 25 млрд руб., в этом году, может быть, до 40 млрд руб. доберемся. Это говорит о том, что мы из экономики региона можем направлять большую сумму на просьбы избирателей. Но вместе с тем потолок, которого нам надо достичь, еще очень высоко»,— отметил парламентарий и предложил доработать региональную методику оценки эффективности госпрограмм.

По словам председателя комитета Александра Морозова, необходим равный и объективный подход к муниципальным территориям. «Хочу обозначить более объективную перспективу — это все-таки стандарты социально-экономического развития территорий, которые вобрали в себя синтетическую оценку качества жизни в районах. Понятно, что где-то хуже, а где-то лучше живут люди. Эти позиции формировались десятилетиями, но, конечно, хотелось бы восстановить справедливость для территорий и отразить это в наказах избирателей. Тогда субъективизма в распределении ресурсов было бы меньше, действовала бы константная составляющая. Мне кажется, это важно. Честно говоря, этому предложению уже много лет. Возможно, необходимо этот вопрос поднять на больший уровень или сказать: хватит бредить, вот живем как живем. Хватит дороги строить там, где они уже есть, или дворцы ледовые, где глава сильнее»,— прокомментировал отчет Александр Морозов.

Депутат Валерий Червов пояснил, что необходимо ориентироваться на доходы населения. «Доходы населения растут — растет потребление. А у нас доходы упали, потребление упало, производство падает. У нас развитие экономики в целом буксует, инвестиционная активность буксует — есть над чем серьезно думать. Это главная наша экономическая задача — качество жизни», — заметил Червов.

Депутаты рекомендовали минэкономразвития использовать объективные показатели оценки эффективности госпрограмм и направили в правительство региона аналитическую справку по социально-экономическим вопросам для учета в работе.