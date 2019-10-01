Количество непубличных госкомпаний в России увеличилось на четверть

За 2,5 года в России почти вдвое сократилось число публичных акционерных обществ (ПАО) с госучастием. При этом количество непубличных акционерных обществ (АО), акциями которых владеет государство, выросло на четверть, сообщает РБК со ссылкой на обновленные данные Росстата.

В начале 2017 года в госсобственности было около 1,8 тыс. ПАО и чуть более 1 тыс. непубличных АО. В 2018-м их количество изменилось на 1293 и 1146 соответственно. К 1 июля 2019 года в госсобственности было уже 944 ПАО и 1355 непубличных АО.

Ранее Международный валютный фонд рекомендовал России обязать все госпредприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты. Минфин РФ планирует собрать статистику по финансам госкомпаний на консолидированной основе к началу 2020 года.